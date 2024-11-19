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«Тысячи людей получили травмы»: что известно о ДТП в Казани

В Казани отдали дань память жертвам ДТП
В Казани отдали дать памяти жертвам ДТП.

PROKAZAN

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В Казани отдали дать памяти жертвам ДТП. В столице Татарстана, как и во всём мире провели акции, приуроченные к этому дню, организовали лекции и митинги. Редакция PROKAZAN решила выяснить, как в РТ пытаются снизить число автокатастроф и получается ли это у сотрудников ГАИ

27 погибли и 1236 получили травмы

Всемирный день памяти ДТП отмечается в третье воскресенье ноября. В этот день принято зажигать свечи и возлагать цветы на могилы погибшим в автокатастрофах.

Автор фото: ГИБДД по Казани

«В мире ежегодно в результате ДТП погибает около 1,3 миллиона человек, еще от 20 до 50 миллионов человек получают увечья и травмы, которые нередко приводят к пожизненной инвалидности. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет», — сообщают в пресс-службе ГБУ «БДД».

В столице Татарстана же за 10 месяцев 2024 года произошло 1 035 ДТП, в которых 1 236 человек получили травмы, а 27 человек, включая одного ребенка, погибли. За прошлый год 1127 ДТП, погибло 30 человек, 1308 получили травмы.

Чтобы снизить число ежегодных ДТП сотрудники ГИБДД провели просвещающую акцию.

«Береги жизнь»

В Казани на протяжении трёх дней в городе проводились различные акции. Например, на площади напротив Кремля студенты вузов и колледжей стояли с плакатами, которые пропагандируют соблюдение ПДД.

Автор фото: PROKAZAN

Сотрудники ГИБДД также доставили на эвакуаторах два аварийных автомобиля, водители которых погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Эти транспортные средства стали символом печальных последствий неосторожности на дорогах.

Эвакуаторы проехали по самым проблемным аварийным зонам города — от Ленинского моста до Оренбургского тракта. Цель мероприятия заключалась в напоминании всем водителям, что любое неверное действие за рулем способно привести к серьезным последствиям.

«Организованная акция представляет собой шанс вновь почтить память всех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях, а также выразить поддержку семьям, которые столкнулись с мучительной утратой. Это мероприятие помогает обратить внимание на влияние автокатастроф на жизни семей и на общество в целом», — сообщили в пресс-службе ГИБДД корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: Алина Алмакаева

Ещё в ГИБДД отметили, что так они напоминают людям о самом важном – о безопасности не только своей, но и окружающих. Если углубляться в статистику, то огромное количество людей погибают на дорогах, получают травмы разной тяжести или вовсе становятся инвалидами. Но это всё можно избежать, если люди будут более осознанно подходить к этому вопросу.

Автор фото: ГИБДД по Казани

«Когда люди превышают скорость или не соблюдает ПДД они рушат не только свои жизни, но судьба родных и близких. У скольких жертв ДТП остались дети сиротами. Страшно представить», - говорит опытный казанский таксист Радик Астазаев корреспонденту PROKAZAN.

Также в ГИБДД составили несколько советов для водителей:

Автор фото: Алина Алмакаева

Перед тем как выехать на дорогу, обязательно уберите снег с кузова автомобиля. Это поможет избежать ситуации, когда снег и лед будут сбрасываться во время движения на другие машины.

Также не забывайте очищать окна авто от снега и наледи.

Приближаясь к пешеходным переходам, снизьте скорость заранее. В зимний период тормозной путь значительно увеличивается, и если появится пешеход на проезжей части, это может помешать вашему автомобилю остановиться вовремя. Важно помнить, что за рулём вы несёте ответственность не только за себя, но и за окружающих.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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