В ходе своего выступления в региональной столице Республики Татарстан певец Григорий Лепс выходил на перекур, матерился и даже обидеться на гостя.

Все это продлилось примерно 3 часа и без курьезных случаев не обошлось: когда начался уже 2-й час выступления, артист сказал, что ему следует дунуть что-то крепкое. Пока Григорий занимался другими важными делами, музыканты играли случайные композиции.

В конце один человек крикнул матное слова, после чего Лепс аналогично ответил и поспешил удалиться со сцены, пишет 116.ру.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей. Об этом рассказали свидетели, которые пришли на выступление 18 ноября на местный стадион. Как сказали зрители, которые прибыли вовремя, певец вышел на сцену ровно в 7 вечера.