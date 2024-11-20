Охрану мероприятий в новогодние праздники в Казани оценили в 8,5 млн рублей

В Казани власти выделили 8,5 млн рублей на охрану во время проведения новогодних мероприятий.

По сведениям портала государственных закупок, работать специалисты будут с 20 декабря 2024 года по 13 января 2025 года возле «Казана», «Черного озера», в сквере в Дербышках, а также в парке «Крылья Советов».

Кроме того, правоохранителей можно будет увидеть около театра «Экият», в парках «Сад рыбака» и «Светлая долина» и т.д..

Заказчик - дирекция парков и скверов Казани. Денежные средства идут из муниципального бюджета

Не так давно говорилось о том, что в городе стали устанавливать центральную елку. Новый каркас у новогоднего дерева стоит 10,5 млн рублей, а на оформление площадки уйдет 18,22 млн.

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