Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей

Певец Григорий Лепс вышел на сцену и принялся исполнять песню в Казани, не дожидаясь, пока все поклонники сядут на свои места. Об этом рассказали свидетели, которые пришли на выступление 18 ноября на местный стадион.

Перед входом в здание была огромная очередь из фанатов, которые прибыли на "Татнефть Арену, чтобы насладиться выступлением своего любимого артиста. За 5 минут до выхода на сцену Лепса возле входной группы собрались сотни людей, которым нужно было еще пройти досмотр.

Как итог, местные жители и гости города прошли на свои места лишь после 19 часов и удивились, что концерт уже начался. Как сказали зрители, которые пришли вовремя, Григорий вышел на сцену ровно в 7 вечера, пишет 116.ру.

Ранее мы писали о том, что опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября. Что просил певец?