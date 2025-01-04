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Глава Центробанка предупредила россиян, у которых вклады и кредиты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила,...

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что увеличение ключевой ставки до 21% годовых необходимо для борьбы с инфляцией. Если результаты окажутся неутешительными, возможен новый рост ставки. Это значительно повлияет на стоимость кредитов и вкладов: кредиты станут более дорогими, а вклады — более прибыльными.

По мнению Набиуллиной, скачок цен произошёл из-за избыточного спроса, вызванного значительными сбережениями граждан. Регулятор продолжает придерживаться строгой позиции. Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки до конца года, в зависимости от того, насколько успешно будет достигнут целевой уровень инфляции в 4% в 2024 году. Эксперты полагают, что текущие ставки по вкладам близки к пиковым, а ключевая ставка достигла максимума и может начать снижаться во второй половине 2024 года. В это время банки усиливают попытки привлечь краткосрочную ликвидность, что влияет на набор ставок по вкладам. Несмотря на ужесточение условий кредитования, интерес потребителей к кредитам остаётся высоким. При следующем увеличении ключевой ставки банки поднимут и свои кредитные ставки. Потенциальным заемщикам с одобренными заявками стоит не откладывать оформление кредитов, так как банки, скорее всего, сохранят текущие условия до конца года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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