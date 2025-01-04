Глава Центробанка предупредила россиян, у которых вклады и кредиты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что увеличение ключевой ставки до 21% годовых необходимо для борьбы с инфляцией. Если результаты окажутся неутешительными, возможен новый рост ставки. Это значительно повлияет на стоимость кредитов и вкладов: кредиты станут более дорогими, а вклады — более прибыльными.

По мнению Набиуллиной, скачок цен произошёл из-за избыточного спроса, вызванного значительными сбережениями граждан. Регулятор продолжает придерживаться строгой позиции. Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки до конца года, в зависимости от того, насколько успешно будет достигнут целевой уровень инфляции в 4% в 2024 году. Эксперты полагают, что текущие ставки по вкладам близки к пиковым, а ключевая ставка достигла максимума и может начать снижаться во второй половине 2024 года. В это время банки усиливают попытки привлечь краткосрочную ликвидность, что влияет на набор ставок по вкладам. Несмотря на ужесточение условий кредитования, интерес потребителей к кредитам остаётся высоким. При следующем увеличении ключевой ставки банки поднимут и свои кредитные ставки. Потенциальным заемщикам с одобренными заявками стоит не откладывать оформление кредитов, так как банки, скорее всего, сохранят текущие условия до конца года.