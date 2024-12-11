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Генерал Гурулев озвучил условие для всеобщей мобилизации в России

В последние недели обсуждения в военных и полит...

zabrab75.ru

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В последние недели обсуждения в военных и политических кругах России привлекли внимание к ключевым темам: возможность всеобщей мобилизации, громкие аресты в Минобороны и учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Генерал-лейтенант запаса, депутат Государственной думы Андрей Гурулёв, в эфире программы «Царьград. Главное» дал откровенные комментарии по этим вопросам.

Условие для всеобщей мобилизации

Вопрос всеобщей мобилизации вновь стал актуальным после заявления члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который подчеркнул, что она может быть объявлена только в случае объявления войны Украине. В такой ситуации отсрочки от службы в армии будут исключены.

Генерал Гурулёв выразил уверенность, что в текущих условиях необходимости в новой мобилизации нет:

«Зачем будоражить народ? Цели и задачи выполняются, президент это подтверждает. Мы должны сохранять баланс в экономике. Если изъять ещё 300 тысяч человек из разных отраслей, кого мы поставим на их места? Пока в этом нет нужды, и это ясно заявлено нашим Верховным главнокомандующим».

Аресты в Минобороны: коррупция или реформы?

Генерал Гурулёв также коснулся серии громких арестов в Минобороны, которые начались с задержания бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Вслед за ним в следственном изоляторе оказались другие высокопоставленные фигуры, включая начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова.

По словам Гурулёва, такие действия свидетельствуют о серьёзных изменениях внутри ведомства:

«Коррупция в Минобороны есть, и это очевидно. Если правоохранительные органы делают свою работу, значит, навести порядок действительно необходимо. Но пока следствие не завершено, любые комментарии могут навредить обществу».

Генерал подчеркнул, что важно дождаться официальных выводов, чтобы избежать дезинформации и «заказных версий».

Учения и «красная линия» Путина

Одной из самых обсуждаемых тем стали военные учения России, в ходе которых отрабатываются сценарии применения нестратегического ядерного оружия. Эти манёвры, по словам Гурулёва, носят элемент стратегического сдерживания и направлены на предотвращение вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине:

«Президент ясно дал понять: в случае угрозы целостности и независимости России будут приняты соответствующие меры. Учения служат предупреждением, чтобы у наших ‘западных партнёров’ не возникло лишних иллюзий».

Депутат также напомнил о словах Владимира Путина, которые он назвал «чёткой красной линией»:

«Зачем нам мир, в котором не будет России?»

Внутренние проблемы армии и конкуренция

Генерал Гурулёв откровенно признал, что в армии существует внутренняя конкуренция, но подчеркнул, что она должна оставаться здоровой:

«Конкуренция была, есть и будет. Но главное, чтобы она не переходила в конфликт. Государственный подход требует от военачальников фокусироваться на результате, а не на личных амбиция».

События последних недель демонстрируют серьёзные изменения как в структуре Минобороны, так и в стратегическом подходе России к внешним и внутренним вызовам. От громких арестов до учений и заявлений о ядерной доктрине — всё это подчёркивает решимость страны сохранять свою целостность и независимость, одновременно избегая ненужных потрясений, таких как всеобщая мобилизация.

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