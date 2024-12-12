Искусственный интеллект от Сбера станет союзником в поисках пропавших в природной среде людей

На помощь волонтёрам добровольческих поисково-спасательных отрядов, которые ищут потерявшихся в природной среде людей, придут технологии искусственного интеллекта от Сбера.

Соглашение о сотрудничестве по реализации таких решений подписали 12 декабря СберСтрахование жизни и АНО «Центр Поиска Пропавших Людей» на площадке международной конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

Речь идет об использовании искусственного интеллекта с целью автоматического анализа фотоснимков местности для более быстрого обнаружения человека, а также использовании специальной системы данных для упрощенного обмена информацией между спасателями.

В этом году СберСтрахование жизни и вертолётный поисково-спасательный отряд (ВПСО) «Ангел» (авиационное направление добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») договорились о сотрудничестве по поиску потерявшихся в природной среде людей. За это время уже есть ряд совместных успешных историй спасения людей. Компания застраховала отряд добровольцев и пилотов (31 человек) в размере 5 млн рублей на каждого.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«СберСтрахование жизни в своей работе применяет AI-решения для того, чтобы производить выплаты быстрее. Мы уже научились делать это за 5 дней и стремимся на горизонте до 2026 года делать это за 5 минут. Но больше всего мы бы хотели предотвращать страховые случаи, чтобы люди меньше болели, чтобы больше людей возвращались домой.

И мы рады поделиться своим опытом в разработке AI-технологий, которые позволят ускорить поиск потерявшихся. Мы уверены, что наше партнёрство позволит вывести процессы поиска на новый уровень, и увеличит шансы на спасение жизней».

Григорий Сергеев, Директор АНО «Центр Поиска Пропавших Людей»:

«Страхование жизни и здоровья добровольцев — это классический, но крайне важный шаг на пути к обеспечению безопасности наших поисковиков. Мы начали с нашего авиационного крыла, и я горжусь тем, что жизнь добровольца застрахована на сумму 5 миллионов рублей.

Важно отметить, что с каждым днем в сферу поискового добровольчества внедряются все новые технологии, которые значительно облегчают работу отрядов. Я искренне рад, что СберСтрахование жизни становится провайдером этих передовых решений. Использование AI-технологий позволит волонтерам значительно повысить эффективность поисковых операций: автоматизированный анализ фотоснимков местности ускорит обнаружение пропавших людей, а современные системы обмена информацией сделают взаимодействие между спасателями более простым и удобным. Это не только сократит время поиска, но и повысит его качество, что в конечном итоге спасет жизни. Наличие таких современных помощников в руках добровольцев — это шаг к более безопасному и эффективному будущему в нашем деле».