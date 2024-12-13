Власти Челнов опубликовали график уборки проездов

Мэрия Набережных Челнов подготовила график уборки местных проездов.

В рамках этого мероприятия жителей просят переставить свои автомобили с дублеров проспектов Мира и Набережночелнинского, чтобы обеспечить быстрый и качественный результат работ.

Автозаводский район

16 и 17 декабря — проспект Мира, со стороны 28 комплекса.

18 и 19 декабря — проспект Мира, со стороны 27 комплекса.

20 и 21 декабря — проспект Мира, со стороны 22 комплекса.

22 декабря — проспект Мира, со стороны 20 комплекса.

Комсомольский район

16 и 17 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 32 комплекса.

18 и 19 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 62 комплекса.

20 и 21 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 17а комплекса.

22 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 17 комплекса.

Центральный район

16 и 17 декабря — проспект Мира, со стороны 17-18 комплексов.

18 и 19 декабря — проспект Мира, со стороны 16 комплекса.

20 и 21 декабря — проспект Мира, со стороны 11 комплекса.

22 декабря — проспект Мира, со стороны 5-6 комплексов.

Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни в городе и повышение уровня безопасности на дорогах.