Власти Челнов опубликовали график уборки проездов
Мэрия Набережных Челнов подготовила график уборки местных проездов.
В рамках этого мероприятия жителей просят переставить свои автомобили с дублеров проспектов Мира и Набережночелнинского, чтобы обеспечить быстрый и качественный результат работ.
Автозаводский район
- 16 и 17 декабря — проспект Мира, со стороны 28 комплекса.
- 18 и 19 декабря — проспект Мира, со стороны 27 комплекса.
- 20 и 21 декабря — проспект Мира, со стороны 22 комплекса.
- 22 декабря — проспект Мира, со стороны 20 комплекса.
Комсомольский район
- 16 и 17 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 32 комплекса.
- 18 и 19 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 62 комплекса.
- 20 и 21 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 17а комплекса.
- 22 декабря — проспект Набережночелнинский, со стороны 17 комплекса.
Центральный район
- 16 и 17 декабря — проспект Мира, со стороны 17-18 комплексов.
- 18 и 19 декабря — проспект Мира, со стороны 16 комплекса.
- 20 и 21 декабря — проспект Мира, со стороны 11 комплекса.
- 22 декабря — проспект Мира, со стороны 5-6 комплексов.
Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни в городе и повышение уровня безопасности на дорогах.
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