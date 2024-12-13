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АО «Транснефть – Прикамье»: подведены итоги регионального этапа конкурса среди журналистов

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АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального журналистского мастерства «Время новых возможностей». Ежегодное состязание проводится с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта и достижений нефтетранспортной отрасли страны.

К участию в творческом конкурсе были представлены публикации и видеосюжет журналистов г. Казани, Перми, Ижевска в двух номинациях. Материалы увидели свет в интернет-СМИ и на телевизионном канале.

В номинации «Лучший телерепортаж» победителем стала корреспондент телеканала «Татарстан24» Анастасия Клишева. В своем сюжете журналист рассказала о том, как молодые специалисты - участники Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» - с помощью инновационных разработок способствуют развитию предприятия и трубопроводной отрасли в целом.

В номинации «Лучшая печатная публикация» лидером признана корреспондент интернет-портала «Комсомольская правда» Татьяна Янькова. Для участия в конкурсе она подготовила материал о молодом работнике предприятия, раскрыв многогранную личность нефтепроводчика на примере симбиоза инженерного и творческого начала.

Диплом 2 степени был вручен представителю интернет-издания «Аргументы и факты» Данилу Садыкову. В своем материале об инженере-экологе компании автор продемонстрировал, как знания, непрерывное самосовершенствование и научно-исследовательская деятельность помогают молодому специалисту быть профессионалом в сохранении окружающей среды и поддержании экологического равновесия в регионах присутствия предприятия.

На третьем месте – студентка Самарского государственного социально-педагогического университета по направлению «Журналистика» Айсылу Шайхиева. В своем материале о молодом работнике автор показала талантливую личность рационализатора и траекторию его развития как инженера нефтепроводного предприятия.

Награждение авторов лучших творческих работ прошло в торжественной обстановке в аппарате управления АО «Транснефть – Прикамье».

«Ваше творчество интересно и в полной мере раскрывает многие направления деятельности нашего предприятия, знакомит с представителями профессий одной из ведущих отраслей страны. Спасибо за активное участие, живой интерес к конкурсу и до новых встреч», - сказал генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Лидеры регионального этапа примут участие на федеральном уровне конкурса «Время новых возможностей».

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