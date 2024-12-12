В Госдуме РФ не хотели обижать депутата от Татарстана Ильдара Гильмутдинова

В Государственной Думе России не было намерения специально прерывать речь депутата от Татарстана Ильдара Гильмутдинова. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Обсуждение началось после того, как Гильмутдинов не успел завершить своё выступление по поводу закона о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка.

По словам Володина, в Думе нет специальной кнопки для отключения микрофонов выступающих. По информации «Бизнес Онлайн», причина преждевременного завершения речи депутата связана с соблюдением регламента.

Каждый выступающий имеет определённое время для изложения своей позиции — одну, три, семь или десять минут. По истечении этого времени микрофон автоматически отключается, и слово предоставляется другому депутату.