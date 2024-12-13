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Доходы Татарстана оцениваются в 648 млрд рублей по итогам года

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин н...

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Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на совещании в Кабинете министров, в котором также приняли участие президент республики Рустам Минниханов и министр финансов РФ Антон Силуанов, озвучил прогноз, согласно которому консолидированный бюджет Татарстана на конец 2024 года составит 647,5 млрд рублей.

По словам Гайзатуллина, доходы местных муниципалитетов ожидаются на уровне 92,6 млрд рублей, а поступления в республиканский бюджет составят 459,1 млрд рублей.

Наибольшие поступления будут от налога на доходы физических лиц — 188,1 млрд рублей. Увеличение этих доходов связано с ростом заработных плат, за что министр выразил благодарность всем налогоплательщикам Татарстана.

Также ожидаются поступления налога на прибыль в размере 165,1 млрд рублей, акцизов — 44,1 млрд рублей и налога на имущество организаций — 41 млрд рублей.

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