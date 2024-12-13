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В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Татарстане может произойти...

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С 1 июля 2025 года в Татарстане может произойти повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Согласно проекту указа риаса Татарстана, индексация тарифов составит от 17,5% до 22,3% в зависимости от населенного пункта. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Наибольший рост — 22,3% — ожидается в крупных городах, таких как Казань и Набережные Челны. В большинстве сельских территорий увеличение составит 17,5%. Для сравнения, в 2024 году тарифы выросли на 10,8% в сельской местности и на 15,7% в городах.

Проект указа предполагает, что в 870 муниципальных образованиях, где проживает около 60% населения республики, тарифы вырастут на 17,5%. В 43 других муниципалитетах, включая 21 город и несколько поселков, индексация достигнет 22,3%.

В столице Татарстана планируется повышение стоимости электроэнергии на 19%, а также увеличение тарифов на холодную воду и водоотведение на 17,5%, отопление — на 22,3%, горячую воду — на 21,6%, а также на услуги по вывозу мусора — на 8,9%.

В среднем ежемесячные коммунальные платежи для жителей города вырастут примерно на 75 рублей.

Изменения в тарифах вступят в силу только в середине 2025 года, без каких-либо корректировок в начале года. Окончательное решение будет принято после того, как глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подпишет соответствующий указ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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