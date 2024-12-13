В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Татарстане может произойти повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Согласно проекту указа риаса Татарстана, индексация тарифов составит от 17,5% до 22,3% в зависимости от населенного пункта. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Наибольший рост — 22,3% — ожидается в крупных городах, таких как Казань и Набережные Челны. В большинстве сельских территорий увеличение составит 17,5%. Для сравнения, в 2024 году тарифы выросли на 10,8% в сельской местности и на 15,7% в городах.

Проект указа предполагает, что в 870 муниципальных образованиях, где проживает около 60% населения республики, тарифы вырастут на 17,5%. В 43 других муниципалитетах, включая 21 город и несколько поселков, индексация достигнет 22,3%.

В столице Татарстана планируется повышение стоимости электроэнергии на 19%, а также увеличение тарифов на холодную воду и водоотведение на 17,5%, отопление — на 22,3%, горячую воду — на 21,6%, а также на услуги по вывозу мусора — на 8,9%.

В среднем ежемесячные коммунальные платежи для жителей города вырастут примерно на 75 рублей.

Изменения в тарифах вступят в силу только в середине 2025 года, без каких-либо корректировок в начале года. Окончательное решение будет принято после того, как глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подпишет соответствующий указ.