В Пермском крае задержаны похитители нефти из магистрального трубопровода

В Пермском районе г. Перми сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю при содействии работников управления безопасности АО «Транснефть – Прикамье» пресечено хищение нефти из магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин.

По подозрению в совершении преступления была задержана группа злоумышленников в количестве 5 человек, которые по предварительному сговору совершили незаконную врезку в МН и осуществляли через нее хищение нефти. По проложенному криминальному отводу протяженностью порядка 30 м похищенная нефть заливалась в цистерну автомобиля КамАЗ.

В настоящее время правоохранительные органы в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража из нефтепровода», проводят мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению нефти. В ходе расследования установлено, что двое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.