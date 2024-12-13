Зооботсад Казани пополнение в семействе даманов Брюса
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В Казанском зоопарке произошло радостное событие — на свет появились шесть детёнышей в семействе даманов Брюса. Об этом событии зоопарк сообщил в своём официальном Telegram-канале.
Первый малыш родился 8 ноября, а остальные — с 16 по 18 ноября. Пока что детёныши ведут себя очень скромно, они повсюду следуют за своими мамами и при большом количестве посетителей стараются спрятаться в укромных уголках.
Малыши даманов питаются молоком матери в течение шести месяцев. Они начинают пробовать взрослую пищу почти сразу после рождения.
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