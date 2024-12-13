Из аэропорта Казани возобновили прямые рейсы в Гоа
пг59
Международный аэропорт Казани вновь начал осуществлять прямые рейсы в Гоа.
По словам пресс-службы, первый самолёт отправился в путь накануне, и все места были полностью заняты. Высокая загруженность рейса объясняется популярностью этого туристического направления среди жителей Татарстана и соседних регионов.
Жители смогут посетить индийский штат до конца марта 2025 года.
Для перевозки пассажиров будут использоваться самолёты Boeing 757−200, которые способны вместить до 238 человек. В зимний период также будут осуществляться рейсы в Пхукет (Таиланд), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).
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