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Под Казанью водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

На трассе в Татарстане произошла серьёзная ДТП:...

Госавтоинспекция Татарстана

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На трассе в Татарстане произошла серьёзная ДТП: фура столкнулась с легковым автомобилем «Лада», в результате чего опрокинулась набок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Инцидент случился на 782-м километре трассы М7 «Волга». Легковой автомобиль поворачивал налево с обочины, когда в него на полной скорости врезался большегруз DAF. Фура опрокинулась, а водитель «Лады» скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. На месте работают автоинспекторы. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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