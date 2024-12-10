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билайн открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова

9 декабря состоялось торжественное открытие тех...

Фото: freepik.com

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9 декабря состоялось торжественное открытие технической лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова при поддержке и партнёрстве компании билайн. Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», в составе учебно-производственного центра (кластера) по отрасли «Радиоэлектроника». В лаборатории будут проходить учебные занятия для студентов по специальности «Сетевое и системное администрирование».

Акцент в учебе будет сделан на практических занятиях на оборудовании, предоставленном компанией билайн. На торжественном открытии лаборатории присутствовал проректор РЭУ им. Плеханова Алексей Сергеевич Никулин и заместитель генерального директора билайна, руководитель технического блока Валерий Викторович Шоржин.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), руководитель технического блока:
«Сегодня для нас важный день — открытие лаборатории в рамках сотрудничества билайна и техникума Российского Экономического Университета имена Георгия Валентиновича Плеханова. Этот шаг укрепляет наше сотрудничество и усиливает поддержку подготовки специалистов в области телекоммуникаций и технологий. Современные технологии меняют мир, и наша цель — предоставить платформу для практического изучения инновационных решений. Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. билайн всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов».

Инженеры связи - одна из востребованных профессий в сфере телекоммуникаций в России. Билайн в первую очередь инженерная компания и нацелена на подготовку специалистов с новыми компетенциями. С 2024 года компания является партнерами национального проекта «Наука и Университеты» и способствует подготовке высоко квалифицированных технических специалистов Университетом, где студенты могут пробовать и применять знания на практике. Билайн активно поддерживает студентов, чье профессиональное развитие так или иначе связано с инновациями. Открытие лаборатории — это один из шагов, открывающий новые возможности студентам нашей страны.

Алексей Никулин, проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:
«Выражаю искреннюю благодарность индустриальному партнеру Плехановского университета ПАО "Вымпелком" за плодотворное сотрудничество и создание собственной лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума в рамках образовательно-производственного центра по отрасли «Радиоэлектроника», созданного в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет». Вот уже более ста лет наш университет служит надёжным фундаментом для подготовки квалифицированных специалистов, чей труд способствует укреплению экономического и социального потенциала нашей страны. Мы с гордостью продолжаем следовать традициям, заложенным поколениями выдающихся учёных и педагогов, используя проверенные временем и современные методики, и неизменно ориентируясь на государственные приоритеты (в образовании и науке). Сотрудничество с нашими отраслевыми партнёрами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаём прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны. Мы строим мосты к будущему, опираясь на силу традиций, опыт, взаимное доверие и компетентность».

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