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В Татарстане температура опуститься до -22 градусов в выходные

В Татарстане 11 декабря температура была на 3−4...

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В Татарстане 11 декабря температура была на 3−4 градуса выше многолетней нормы, но 12 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Прогноз погоды:

13 декабря

Утром и днём ожидается метель, из-за которой видимость ухудшится до 500–1000 метров и менее. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов ниже нуля, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

14 декабря

В большинстве регионов республики ожидается небольшой снег, местами возможна метель. Холодный воздух с севера принесёт понижение температуры: ночью и утром ожидается от минус 8 до минус 13 градусов, а в ясную погоду — до минус 17. Днём температура составит от минус 6 до минус 11 градусов.

15 декабря

Ночью и утром в результате радиационного выхолаживания температура воздуха может опуститься до минус 13−18 градусов, а в ясные дни — до минус 22 градусов. На востоке ожидается небольшой снег.

Днем к западным районам приблизится новый атмосферный фронт со снегом. Ожидается, что температура составит минус 9−14 градусов.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели, с 16 по 17 декабря, в Татарстане ожидается снег. В понедельник ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, во вторник — от -5 до -10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до минус 2–7 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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