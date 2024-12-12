В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных
На территории Татарстана произошло 213 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в 2024 году. Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Татарстан по биоресурсам.
По данным ведомства, с начала года и до конца декабря в результате ДТП пострадали 154 лося, 52 косули, 3 марала, 2 медведя и 2 пятнистых оленя. Число погибших животных в 2024 году не изменилось по сравнению с 2023 годом.
В России существуют штрафы за наезд на диких животных. Размер штрафа зависит от вида животного:
- за лося оштрафовать на 80 тысяч рублей,
- за медведя — на 60 тысяч рублей,
- за барсука — на 12 тысяч рублей,
- за зайца — на 1 тысячу рублей,
- за лису или волка — на 200 рублей.
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