В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

На территории Татарстана произошло 213 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в 2024 году. Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Татарстан по биоресурсам.

По данным ведомства, с начала года и до конца декабря в результате ДТП пострадали 154 лося, 52 косули, 3 марала, 2 медведя и 2 пятнистых оленя. Число погибших животных в 2024 году не изменилось по сравнению с 2023 годом.

В России существуют штрафы за наезд на диких животных. Размер штрафа зависит от вида животного: