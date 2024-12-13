Житель Татарстана провалился под лед на самодельном болотоходе на реке Кама

В Республике Татарстан на реке Кама произошло происшествие.

По информации ГУ МЧС по РТ, пужчина, который модифицировал автомобиль «Нива» для передвижения по болотистой местности, решил испытать его на реке. Однако техника провалилась под лёд на расстоянии 250 метров от берега.

МЧС быстро отреагировало на ситуацию. Спасатели помогли водителю, вытащив его из воды. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

В МЧС Татарстана напомнили, что выезжать на лёд можно только по специально оборудованным ледовым переправам.

Ранее стало известно, что 14 декабря в Татарстане ожидаются метель и сильный ветер.