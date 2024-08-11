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Фанатам остренького: готовлю баклажаны только так: секрет корейской кулинарии

Корейская кухня, известная своими яркими и остр...

pokayadoma.ru

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Корейская кухня, известная своими яркими и острыми блюдами, завоевала сердца гурманов по всему миру. Одним из удивительных и несложных в приготовлении блюд являются острые баклажаны по-корейски. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей пикантных овощных закусок.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соевый соус — 2 столовые ложки
  • Кунжутное масло — 1 столовая ложка
  • Красный перец чили — 1 шт.
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Кунжут — 1 чайная ложка
  • Сахар — 1 чайная ложка

Приготовление:

  1. Подготовка баклажанов: Начните с того, что нарежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками. Чтобы избавиться от горечи, посыпьте их солью и оставьте на 20 минут, затем хорошо промойте под холодной водой и обсушите.

  2. Приготовление соуса: В маленькой миске смешайте измельченный чеснок, соевый соус, кунжутное масло, измельченный красный перец и сахар до однородности.

  3. Жарка баклажанов: Разогрейте сковороду с кунжутным маслом и быстро обжарьте баклажаны на сильном огне до золотистого цвета.

  4. Добавление соуса: После того как баклажаны подрумянятся, уменьшите огонь и добавьте подготовленный соус. Тушите все вместе еще несколько минут, чтобы баклажаны впитали в себя ароматы специй.

  5. Финальное оформление: Подавайте блюдо, посыпав его тонко нарезанным зеленым луком и семенами кунжута для добавления хрустящей текстуры.

Этот рецепт острых баклажанов по-корейски — отличный способ разнообразить ежедневное меню и привнести в обыденность яркие вкусы. Приготовленные с любовью и вниманием к деталям, острые баклажаны могут стать как частью праздничного стола, так и вкусным дополнением к повседневным блюдам.

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