Фанатам остренького: готовлю баклажаны только так: секрет корейской кулинарии
pokayadoma.ru
Корейская кухня, известная своими яркими и острыми блюдами, завоевала сердца гурманов по всему миру. Одним из удивительных и несложных в приготовлении блюд являются острые баклажаны по-корейски. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей пикантных овощных закусок.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соевый соус — 2 столовые ложки
- Кунжутное масло — 1 столовая ложка
- Красный перец чили — 1 шт.
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Кунжут — 1 чайная ложка
- Сахар — 1 чайная ложка
Приготовление:
Подготовка баклажанов: Начните с того, что нарежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками. Чтобы избавиться от горечи, посыпьте их солью и оставьте на 20 минут, затем хорошо промойте под холодной водой и обсушите.
Приготовление соуса: В маленькой миске смешайте измельченный чеснок, соевый соус, кунжутное масло, измельченный красный перец и сахар до однородности.
Жарка баклажанов: Разогрейте сковороду с кунжутным маслом и быстро обжарьте баклажаны на сильном огне до золотистого цвета.
Добавление соуса: После того как баклажаны подрумянятся, уменьшите огонь и добавьте подготовленный соус. Тушите все вместе еще несколько минут, чтобы баклажаны впитали в себя ароматы специй.
Финальное оформление: Подавайте блюдо, посыпав его тонко нарезанным зеленым луком и семенами кунжута для добавления хрустящей текстуры.
Этот рецепт острых баклажанов по-корейски — отличный способ разнообразить ежедневное меню и привнести в обыденность яркие вкусы. Приготовленные с любовью и вниманием к деталям, острые баклажаны могут стать как частью праздничного стола, так и вкусным дополнением к повседневным блюдам.
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