Этот популярный в России овощ подорожал почти в 2 раза: закупаться уже поздно

В России фиксируется резкий рост цен на картофель: по данным Росстата, с конца декабря прошлого года его стоимость увеличилась почти на 70%. Основные причины — сокращение импорта, нехватка качественных запасов и высокие затраты на хранение.

Эксперты объясняют, почему этот продукт, который всегда считался доступным, стал столь дорогим.

Почему картофель подорожал?

1. Снижение импорта из Египта

Каждый год в период с апреля по июль российский рынок поддерживался поставками картофеля из Египта. Но в 2023 году египетские фермеры значительно сократили экспорт в Россию. Основные причины:

Неурожай в Европе, из-за чего египетский картофель ушел на европейские рынки.

Учитывая рекордный урожай в России, Египет сократил площади под посадку картофеля для РФ.

По данным Алексея Красильникова, исполнительного директора Картофельного союза России, в 2022 году только в Московский регион еженедельно поставлялось более 1 000 тонн египетского картофеля. В 2024 году этот показатель сократился до 300 тонн — почти в 3,5 раза меньше.

2. Истощение запасов российского картофеля

Несмотря на богатый урожай 2022 года, картофель из хранилищ заканчивается к маю. Даже оставшиеся запасы теряют качество, так как большинство российских складов морально устарели и не обеспечивают долгосрочного хранения. Молодой картофель с юга страны только начинает поступать на рынок, что приводит к дефициту в этот промежуток времени.

Цена на российский картофель в опте выросла с 10 рублей за килограмм осенью до 18–19 рублей в мае 2024 года, что почти в два раза выше, чем годом ранее.

Общий рост цен на продукты

Как отмечает Ирина Козий, генеральный директор агентства Fruitnews, рост цен на картофель лишь отражает более широкий тренд. Продукты питания в категории FMCG (быстрооборачиваемых товаров) дорожают значительно быстрее, чем общая инфляция.

«Стоимость овощей и фруктов за год выросла на 30–50%, что заметно на прилавках магазинов. В рознице цены зачастую в 2–3 раза выше оптовых,» — поясняет эксперт.

Фермеры о ситуации

Фермеры, занимающиеся производством картофеля, считают, что цены пока остаются приемлемыми, но проблема хранения остается ключевой. Эксперт утверждает, что для устойчивости отрасли оптимальная цена должна быть не менее 15 рублей за килограмм в оптовом сегменте.

В прошлом году цена падала до 4–6 рублей за килограмм, что делало производство убыточным. Однако строительство современных складов требует огромных вложений в дорогостоящее оборудование, которое в основном производится за рубежом.

Что будет дальше?

Эксперты ожидают снижение цен к августу, когда рынок заполнится продукцией из центральных регионов России. Однако ближе к осени возможно очередное повышение стоимости из-за высоких затрат на хранение нового урожая.

Картофель против чипсов: неожиданный контраст

На фоне подорожания картофеля выделяется парадокс: пачка чипсов весом 140 граммов стоит в рознице около 160 рублей — это соответствует цене 40 килограммов картофеля в оптовом сегменте. Этот пример подчеркивает влияние переработки и маркетинга на конечную стоимость продуктов.

Рост цен на картофель — следствие сочетания множества факторов: от сокращения импорта и устаревшей инфраструктуры до общего увеличения затрат на производство и хранение. Ситуация требует модернизации отрасли, которая позволит не только стабилизировать цены, но и улучшить доступность продукта для населения.