Володин: у регионов есть все полномочия по урегулированию трудовой миграции

На очередном заседании Госдумы депутаты обсуждали вопросы получения мигрантами патентов на ведение трудовой деятельности на территории России.

По словам Вячеслава Володина, на сегодняшний день только 43 субъекта РФ успешно работают по данному вопросу. Особенно активны Краснодарский край и Тверская область – здесь правительства регулярно ограничивают и исключают из патентной системы многие виды деятельности, в которых могли бы работать мигранты.

«А в ряде регионов ситуация тяжелейшая — в той же Самарской области, где самые дешёвые патенты и самое большое количество трудовых мигрантов», - цитирует спикера Госдумы сайт Дума ТВ.

Он призвал регионы взять на особый контроль вопросы регулирования трудовой миграции и ограничивать иностранным гражданам возможность получать патенты на те виды трудовой деятельности, где их квалификация зачастую не соответствует предъявляемым требованиям.