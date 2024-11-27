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Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса

ВТБ расширил линейку нефинансовых сервисов для ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ расширил линейку нефинансовых сервисов для клиентов среднего и малого бизнеса. Новый продукт «Виртуальный офис и услуги связи» включает самые востребованные цифровые сервисы «Ростелекома» для предпринимателей.

В состав продукта входят высокоскоростной интернет для офиса, мобильная связь, телефон горячей линии или службы поддержки 8 800 и виртуальная АТС. Предприниматели также могут подключить Wi-Fi для сотрудников и гостей, собирать контакты своих клиентов и запускать таргетированные рекламные кампании с помощью решения Wi-Fi-радар. Им доступны для подключения сервис интеллектуального видеонаблюдения, решения для мониторинга удаленного оборудования (m2m), телевидение для бизнеса.

Для подбора и подключения телеком-сервисов клиентам достаточно обратиться в любое отделение банка ВТБ, обслуживающее юридических лиц, или к своему персональному менеджеру. Управлять всеми функциями в дальнейшем можно онлайн в личном кабинете «Ростелекома» через веб-браузер или мобильное приложение.

«Услуги связи входят в топ-10 услуг, которые клиенты готовы подключить у банков*, поэтому мы добавили решения “Ростелекома” в линейку бизнес-сервисов. Внедрение цифровых продуктов влияет не только на прибыль компаний этого сегмента, но и на их жизнеспособность. Например, использование виртуальной АТС, по данным исследований, на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, более чем в два раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни компании. Сервисы “Ростелекома” предлагают гораздо больше, чем просто обработку вызовов или доступ в интернет. Клиенты получают комплексное решение для ведения бизнеса на любом этапе своего развития», – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

«Цифровые сервисы дают предпринимателям возможность повышать эффективность своей работы даже в условиях меняющегося рынка, поэтому мы наблюдаем устойчивый рост потребления наших услуг в сегменте малого и среднего бизнеса. Внедрение виртуальной АТС с голосовыми помощниками, интеллектуальной маршрутизацией звонков и аналитикой позволяет решить вопрос нехватки кадров, а также помогает управлять качеством обслуживания клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы компании имели простой и легкий доступ к нашим услугам вне зависимости от способа взаимодействия. Теперь вместе с надежными банковскими сервисами, которые предоставляет ВТБ, предприниматели смогут подключить и технологичные цифровые решения для развития бизнеса и достижения новых результатов», – прокомментировал Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию сервисов «Ростелекома».

Линейка нефинансовых сервисов ВТБ включает более 35 решений банка и партнеров, которые помогают оптимизировать бизнес-процессы и снизить расходы. Среди них сервисы бухгалтерского и кадрового учета, юридической поддержки, страховые продукты, облачные платформы, конструкторы документов, ИТ-закупки программного обеспечения и другие.

*По результатам исследования Frank RG «Небанковские сервисы для малого бизнеса 2024».

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