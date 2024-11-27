Сигнал бизнесу: треть казанцев готовы отказаться от продукции неэкологичных компаний

Каждый третий житель Казани (36%) готов снизить потребление продукции или вовсе отказаться от неё, если узнает, что производитель негативно влияет на окружающую среду. Выше всего этот показатель среди молодёжи — 62%. Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса.

Внимательнее всего к экологичности брендов относятся жители Астрахани: 83% опрошенных рассказали, готовы снизить потребление или отказаться от покупки, если узнают, что компания наносит вред окружающей среде. Также серьёзно к загрязнению природы относятся в Томске (80%) и Ижевске (79%), а ниже всего — во Владивостоке (15%) и Пензе (16%).

При этом 69% респондентов, рассказали, что улучшат мнение о производителе, если узнают о его вкладе в сохранение окружающей среды. С прошлого года этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, а выше всего он у людей 18-30 лет — 71%. Выше всего доля респондентов, готовых приветствовать такие улучшения, в Красноярске (94%) и Оренбурге (92%).

По мнению казанцев, компанию можно считать экологичной, если она использует переработанные материалы в производстве (так ответили 52,2% респондентов), сокращает потребление бумаги и пластика (25,8%), проводит специальные акции (14,6%), а также внедряет раздельный сбор отходов (11,2%).

Респонденты также рассказали, какой вклад в сохранение окружающей среды, вносят самостоятельно. Большинство используют общественный транспорт вместо личного (ответ 78,2% респондентов), почти каждый второй отдаёт предпочтение многоразовой тары для снижения потребления пластика (42,9%). Каждый шестой экономит электричество и воду (14,8% и 14%), а каждый десятый сортирует мусор (9,5%).