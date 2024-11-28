Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появились подробности смерти студента в казанском общежитии

Выяснилось, что парень учился на 1 курсе физмата

Екатерина Елисеева

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Молодой человек, чьё тело было найдено на кухне общежития казанского технического университета, мог задохнуться из-за того, что надышался гелием.

По предварительным данным, парень заперся на кухне. Когда дверь все-таки получилось открыть, юноша был уже без признаков жизни. Рядом находился баллон с веселящим газом.

Выяснилось, что парень учился на 1 курсе физмата, однако в последнее время пары не посещал из-за плохого самочувствия и хотел вернуться. По информации издания Mash Iptash, умерший увлекался инженерией, был добрым, открытым и спокойным.

Ранее мы писали о том, что в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани.

В вузе сообщили, что сотрудники университета внимательно относятся ко всем ученикам, особенно из других стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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