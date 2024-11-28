Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Выяснилось, что машина была поставлена на учёт ...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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В ГАИ Казани пришли сведения о том, что по дорогам города катается AUDI А7 SPORTBACK, водитель которого отказывается останавливаться по приказанию правоохранителей и нарушает ПДД,

Гонщиком оказался парень, 2002 г.р. из Ново-Савиновского района Казани. Молодого человека 28 ноября удалось задержать.

Выяснилось, что машина была поставлена на учёт в ГАИ лишь 6 ноября этого года, а водитель уже получил 326 штрафов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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