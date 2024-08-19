Этот ценный лесной дар теперь под запретом: россиянам запретили его брать

Государственная Дума РФ приступила к реформированию отрасли сбора и экспорта кедровых орехов, приняв в первом чтении законопроект, направленный на упорядочение этого процесса. Новые меры позволят региональным властям контролировать места и объемы заготовки этих ценных природных ресурсов.

Причины изменений в законодательстве

Изменения внедряются на фоне растущих проблем с незаконным сбором и экспортом кедровых орехов, когда предприниматели, минуя налогообложение, заготавливают орехи под видом личного потребления. Это приводит к потерям для государственного бюджета и ущемлению экологических норм.

Стратегическое значение кедрового ореха

Кедровые орехи признаны стратегическим ресурсом, что обуславливает жесткие меры по их защите, включая уголовное наказание за их незаконный оборот. Принятые меры направлены на защиту этого уникального природного богатства и предотвращение его нелегального использования.

Влияние на региональное управление

Законопроект предусматривает предоставление регионам права самостоятельно определять рамки для заготовки кедровых орехов. Это позволит адаптировать законодательство к местным условиям и потребностям, способствуя также развитию местной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

Экономические перспективы и экспорт

С учетом предполагаемого роста спроса на кедровые орехи, особенно со стороны Китая, законопроект также нацелен на увеличение налоговых поступлений от экспорта этого продукта. Прогнозируется, что доходы от экспорта могут достичь $250 млн уже в следующем году.

Заключение

Реформы в секторе сбора и экспорта кедровых орехов отражают стремление России к более устойчивому и законному использованию своих природных ресурсов. Введение этих мер не только поможет в борьбе с незаконным оборотом ценного сырья, но и способствует укреплению экономики и защите экологического баланса в регионах