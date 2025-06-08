Эти купюры больше вообще не примут в магазинах с 9 июня: неприятный сюрприз для россиян

При оплате наличными всегда проверяйте, чтобы номинал, серия и ключевые элементы изображения на банкноте были отчетливо видны. Если купюра повреждена или вызывает сомнения, важно знать, как правильно поступить.

Что делать с поврежденными купюрами?

Мелкие повреждения, такие как пятна или потертости, обычно не являются проблемой. Однако, если купюра сильно повреждена (например, порвана или отсутствует часть), в магазине её, скорее всего, не примут.

Как обменять поврежденную купюру?

Если сохранилось более половины банкноты (не менее 55%) и можно разобрать серию и номер, банк обязан обменять её на новую. Если же купюра старая или состоит из склеенных обрывков, обменять её не удастся.

Как избежать использования подделок?

Будьте осторожны с купюрами, которые могут вызывать сомнения в подлинности. Использование фальшивых денег может привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Если у вас есть сомнения по поводу подлинности купюры, лучше отнести её в банк для проверки. Только за последний год правоохранительные органы изъяли более 12 тысяч фальшивых банкнот, чаще всего номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.