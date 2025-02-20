«Эти две недели будут выходными!»: россиян обрадовал неожиданный, но приятный сюрприз
PROKAZAN
В текущем году россиян ждёт 118 выходных и праздничных дней, из которых 13 выпадают на май. Этот месяц традиционно богат на отдых благодаря Празднику Весны и Труда и Дню Победы.
В результате граждане получат две серии продолжительных выходных, которые позволят спланировать отдых или короткие поездки.
Какие выходные запланированы на май 2025 года?
Правительство Российской Федерации утвердило следующий график:
- С 1 по 4 мая – выходные в честь Дня Весны и Труда. Рабочий день 30 апреля будет сокращённым.
- С 8 по 11 мая – празднование Дня Победы, включающее четыре выходных дня подряд.
Такое расписание стало возможным благодаря переносу выходных:
- Выходной с 4 января (суббота) перенесён на 2 мая (пятница), что продлило первые майские каникулы.
- 8 мая стало выходным за счёт переноса с 23 февраля, которое в 2025 году выпало на воскресенье.
Как работаем в мае 2025 года?
Май 2025 года стал одним из месяцев с наименьшим количеством рабочих дней. В общей сложности:
- 18 рабочих дней;
- 13 выходных (включая субботы и воскресенья – 17-18, 24-25, 31 мая);
Рабочая норма времени для стандартной 40-часовой недели составит 144 часа, для 36-часовой – 129,6 часа, для 24-часовой – 86,4 часа.
Для работников с шестидневной неделей:
- Рабочие дни – 2, 3 и 10 мая.
- Выходными останутся 1, 8 и 9 мая.
Как длинные праздники повлияют на работу компаний и госучреждений?
Майские каникулы традиционно замедляют деловую активность, особенно в сфере логистики, торговли и производства. В эти дни:
- Государственные службы (ФНС, Росстат, СФР) не работают.
- Банки и финансовые учреждения могут приостанавливать операции.
- Транспортные компании частично ограничат перевозки.
Тем не менее, экстренные и аварийные службы продолжат работать без выходных:
- Скорая медицинская помощь
- Пожарные службы
- Полиция
- Аварийные газовые службы
Майские праздники 2025 года предоставят россиянам дополнительное время для отдыха, однако бизнесу и госструктурам необходимо учитывать длительные выходные при планировании работы.
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