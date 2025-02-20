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«Эти две недели будут выходными!»: россиян обрадовал неожиданный, но приятный сюрприз

В текущем году россиян ждёт 118 выходных и праз...

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В текущем году россиян ждёт 118 выходных и праздничных дней, из которых 13 выпадают на май. Этот месяц традиционно богат на отдых благодаря Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

В результате граждане получат две серии продолжительных выходных, которые позволят спланировать отдых или короткие поездки.

Какие выходные запланированы на май 2025 года?

Правительство Российской Федерации утвердило следующий график:

  • С 1 по 4 мая – выходные в честь Дня Весны и Труда. Рабочий день 30 апреля будет сокращённым.
  • С 8 по 11 мая – празднование Дня Победы, включающее четыре выходных дня подряд.

Такое расписание стало возможным благодаря переносу выходных:

  • Выходной с 4 января (суббота) перенесён на 2 мая (пятница), что продлило первые майские каникулы.
  • 8 мая стало выходным за счёт переноса с 23 февраля, которое в 2025 году выпало на воскресенье.

Как работаем в мае 2025 года?

Май 2025 года стал одним из месяцев с наименьшим количеством рабочих дней. В общей сложности:

  • 18 рабочих дней;
  • 13 выходных (включая субботы и воскресенья – 17-18, 24-25, 31 мая);

Рабочая норма времени для стандартной 40-часовой недели составит 144 часа, для 36-часовой – 129,6 часа, для 24-часовой – 86,4 часа.

Для работников с шестидневной неделей:

  • Рабочие дни – 2, 3 и 10 мая.
  • Выходными останутся 1, 8 и 9 мая.

Как длинные праздники повлияют на работу компаний и госучреждений?

Майские каникулы традиционно замедляют деловую активность, особенно в сфере логистики, торговли и производства. В эти дни:

  • Государственные службы (ФНС, Росстат, СФР) не работают.
  • Банки и финансовые учреждения могут приостанавливать операции.
  • Транспортные компании частично ограничат перевозки.

Тем не менее, экстренные и аварийные службы продолжат работать без выходных:

  • Скорая медицинская помощь
  • Пожарные службы
  • Полиция
  • Аварийные газовые службы

Майские праздники 2025 года предоставят россиянам дополнительное время для отдыха, однако бизнесу и госструктурам необходимо учитывать длительные выходные при планировании работы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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