Еще 1500 рублей с каждой квартиры за услуги ЖКХ: стало известно за что еще придется платить уже с ноября

Правила расчета жилищно-коммунальных услуг в Российской Федерации зависят от наличия счетчиков в квартире и в доме. Ниже описаны три ситуации и их влияние на расчет оплаты отопления:

Если в доме и в квартире отсутствуют как квартирные, так и общедомовые счетчики, то сумма платежа за квартиру площадью 35,8 кв. м будет около 1600 рублей. Если присутствует общедомовой счетчик, но отсутствует квартирный счетчик, то при оплате за квартиру площадью 35,8 кв. м в доме площадью 5000 кв. м платеж составит около 1034,25 рублей. В случае наличия и квартирного, и общедомового счетчиков, сумма платежа за квартиру с показаниями 2 Гкал будет составлять около 4227,93 рублей.

Таким образом, сумма платежей за ЖКУ зависит от нескольких факторов, таких как тип дома, наличие счетчиков и тарифы, согласно данным banki.ru. Важно учесть все эти моменты из полученных квитанций, чтобы лучше планировать расходы на ЖКХ, ведь известно, что с ноября 2023 года тарифы на отопление повысятся по всей России из-за наступающих холодов.