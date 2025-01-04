Эксперты уже объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод

Множество пользователей выбирают стеклопакеты за их герметичность, которая помогает сохранять тепло в помещениях. Однако порой холодный воздух все равно проникает внутрь. Давайте выясним причины этого явления и пути решения проблемы.

При установке стеклопакетов важно, чтобы специалисты учли различные варианты прижима створок. Если стандартное закрепление не справляется и позволяет холодному воздуху проходить, стоит попытаться установить более мощный прижим. Однако следует избегать чрезмерного давления, так как это может значительно сократить срок службы стеклопакета. Когда температура на улице повысится, рекомендуется вернуть окно в стандартное положение.

Не всегда нужно увеличивать прижим — иногда бывает необходимым немного ослабить створку, особенно если ручка окна заклинивает и открытие вызывает трудности.

Если уплотнитель износился, его следует заменить. После установки нового обязательно ухаживайте за ним: рекомендуется раз в 2-3 месяца очищать и смазывать силиконовой смазкой или без запаха глицерином. Эти действия помогут продлить срок службы уплотнителя.

Если пластиковое окно имеет низкое качество, оно будет пропускать холод. Исправить такое положение дел самостоятельно затруднительно. В этом случае лучше всего обратиться в компанию-установщик стеклопакетов, чтобы обсудить возможную замену или регулировку прижима.