Эксперты объяснили, что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод

С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой промерзания пластиковых окон, что приводит к понижению температуры в помещениях и увеличению расходов на отопление. Эксперты подчеркивают, что часто не требуется дорогостоящая замена окон — достаточно правильно их утеплить.

Вот несколько проверенных способов, как сделать ваши окна более энергоэффективными и уютными.

Проверка и уплотнение оконных рам

Первым шагом должна быть тщательная проверка окон на предмет сквозняков или утечек воздуха. Наиболее частые места, через которые может проникать холод — это стыки и щели между оконной рамой и стеной. Использование силиконового уплотнителя или специальной уплотнительной ленты поможет закрыть эти участки и предотвратить потери тепла.

Установка термоштор или занавесей

Тяжелые термошторы или занавеси могут значительно улучшить теплоизоляцию окон. Они действуют как дополнительный барьер для холодного воздуха, помогая сохранить тепло внутри помещения. Этот способ особенно эффективен в ночное время, когда температура на улице падает до минимума.

Использование теплоотражающей пленки

Теплоотражающая пленка для окон — еще один способ улучшить изоляцию. Пленка отражает тепловое излучение обратно в помещение, уменьшая теплопотери через стекло. Установка такой пленки не требует специальных навыков и может быть выполнена самостоятельно.

Регулировка фурнитуры окна

Иногда проблема промерзания окон может быть связана с неправильной регулировкой фурнитуры. Проверьте, корректно ли закрываются окна. Если окна закрываются плотно, вероятность проникновения холода значительно снижается. В некоторых случаях может потребоваться регулировка или замена фурнитуры для обеспечения более плотного прилегания.

Профессиональная диагностика

Если самостоятельные меры не помогают, стоит обратиться к профессионалам. Специалисты могут провести диагностику и выявить более сложные проблемы, требующие специфического решения, например, замену уплотнителя или ремонт рамы.

Утепление пластиковых окон — это доступный и эффективный способ сделать ваш дом теплее и комфортнее в холодное время года. Простые действия могут значительно повысить энергоэффективность и помочь сэкономить на отоплении, не прибегая к кардинальным мерам.