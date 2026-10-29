Новости Татарстана

Более 193 тысяч татарстанских школьников проверили знания ПДД

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Более 193 тысяч школьников Татарстана приняли у...

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» завершилась 25 октября, собрав почти 7 миллионов участников из 1–9-х классов по всей стране. В Татарстане свои знания правил дорожного движения проверили 193 226 школьников, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Состязание проходило с 22 сентября при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участники разбирали реальные дорожные ситуации: учились вести себя как пешеходы, пассажиры, а также при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности. Сложнее всего школьникам дались вопросы о переходе проезжей части и железнодорожных путей, а также пользовании маршрутным транспортом — максимальный балл за эти задачи получили менее 10% участников. Проще всего оказались задания о безопасности в автомобиле и при езде на велосипеде.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что главная задача властей — снижать аварийность и защищать наиболее уязвимых участников движения, в первую очередь детей. По его словам, в рамках нацпроекта системно работают над безопасностью школьников, в том числе проводят профилактические мероприятия. Он также добавил, что за семь лет проведения олимпиады в ней приняли участие 34 млн человек, а ежегодный рост числа участников подтверждает востребованность проекта.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин подчеркнул, что безопасность детей остается одним из ключевых приоритетов. Власти работают над тем, чтобы маршруты к образовательным учреждениям были безопасными: помимо обновления дорожного покрытия, специалисты обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры, барьерные ограждения и дорожные знаки, наносят разметку и монтируют камеры фото- и видеофиксации.

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