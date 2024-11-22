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Экономисты предупредили о стагфляции: российское государство захлестнет новая волна кризиса

Россия может столкнуться с серьезным экономичес...

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Россия может столкнуться с серьезным экономическим вызовом — стагфляцией, которая характеризуется одновременным спадом производства и ростом цен.

Такой вывод сделали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), представившие аналитическую записку «О рисках стагфляции в российской экономике».

Как стагфляция угрожает экономике?

Экономисты предупреждают, что текущая политика Банка России, направленная на борьбу с инфляцией через повышение ключевой ставки, может усугубить экономический спад. Такой сценарий получил название «шока со спадом производства». Он сопровождается ростом корпоративных банкротств, увеличением неплатежей и нарушением стабильности в реальном секторе.

Специалисты отмечают, что повышение ключевой ставки имеет ограниченный эффект в снижении инфляции. Причиной этому служат такие факторы, как рост «квазипроцентных платежей» и неблагоприятная рыночная конъюнктура. В итоге, чрезмерно жесткая политика Центробанка может спровоцировать рецессию, которая ударит по компаниям с низкой рентабельностью и длительными инвестиционными циклами.

Ключевая ставка: поиск баланса между инфляцией и ростом

Чтобы избежать негативной динамики экономики, эксперты ЦМАКП рекомендуют снизить ключевую ставку до уровня 15–16% к середине 2025 года. Однако действующие прогнозы Центробанка указывают на сохранение ставки в диапазоне 17–20%. Это может привести к дальнейшему ухудшению условий для бизнеса и усилению долговой нагрузки на предприятия.

Особенно сильно страдает обрабатывающая промышленность, где более 40% предприятий называют высокий кредитный процент основным ограничением для роста. Аналитики предупреждают, что к концу 2024 года нагрузка процентных платежей на прибыль превысит рискованный уровень в 2/3 EBIT у значительной части компаний этого сектора.

Неплатежи и банкротства: реальная угроза для бизнеса

Ситуация усугубляется ростом неплатежей. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в третьем квартале 2024 года доля предприятий, столкнувшихся с проблемами расчетов со стороны контрагентов, увеличилась до 37%, что почти вдвое превышает показатели прошлых лет. Эти трудности связаны с ограниченным доступом к кредитованию и замедлением движения средств на расчетных счетах.

Проблемы с ликвидностью бизнеса создают не только угрозу банкротств, но и снижают прозрачность финансовых операций, что, по мнению аналитиков, может повлиять на доверие к бизнесу в целом.

Прогноз на будущее

Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году, но эксперты сомневаются в достижимости этой цели. Причиной их скепсиса являются такие факторы, как индексация тарифов и рост бюджетного дефицита, который превысит 1 триллион рублей в 2024 году.

Стагфляция, если она проявится, может оказаться мощным ударом по российской экономике, требующим пересмотра текущих подходов к управлению денежно-кредитной политикой. Важно найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой бизнеса, чтобы избежать глубокой рецессии.

Россия находится перед серьезным вызовом, который требует оперативных и взвешенных решений. Будет ли найден компромисс между жесткостью политики Центробанка и реальными потребностями экономики? Это вопрос, ответ на который определит траекторию развития страны в ближайшие годы.

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