В Татарстане 28 ноября ожидаются гололед и туман

В Гидрометцентре Республики Татарстан рассказали о погоде на завтра, 28 ноября 2024 года.

По информации метеорологов, в ночное и дневное время прогнозируется туман, из-за чего видимость будет снижена до 500 м. Помимо этого, ожидается небольшой гололед.

Как сказали синоптики, день ожидается облачным. Местами возможны снег и морось, из-за чего на проезжей части станет опаснее.

Температура ночью прогнозируется до -10 градусов, в низинах холоднее. Днем потеплеет до 0 градусов

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности рабочему. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Известно, что дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.