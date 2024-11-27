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В Татарстане 28 ноября ожидаются гололед и туман

Температура ночью прогнозируется до -10 градусов

Екатерина Елисеева

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В Гидрометцентре Республики Татарстан рассказали о погоде на завтра, 28 ноября 2024 года.

По информации метеорологов, в ночное и дневное время прогнозируется туман, из-за чего видимость будет снижена до 500 м. Помимо этого, ожидается небольшой гололед.

Как сказали синоптики, день ожидается облачным. Местами возможны снег и морось, из-за чего на проезжей части станет опаснее.

Температура ночью прогнозируется до -10 градусов, в низинах холоднее. Днем потеплеет до 0 градусов

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности рабочему. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Известно, что дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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