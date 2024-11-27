В Казани семья в квартире отравилась угарным газом
Катя Царева
В региональной столице Татарстана семья с 15-летней дочкой отравилась угарным газом в жилье на ул. Солидарности, 26. Потерпевшим потребовалась помощь скорой. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции РТ.
В акте осмотра компании «СК Клим Сервис» говорится, что одна из причин отравления - неграмотное использование газовой колонки.
В ведомстве сообщили, что за месяц до случившегося эксперты в квартире проверяли состояние дымохода и вентиляционных каналов.
После отравления снова было проверено оборудование: засоров и завалов не найдено. В момент чрезвычайного происшествия окно было закрыто и работала система принудительной вентиляции, что стало причиной отравления. Известно, что эту систему отключили сами жители. В настоящее время газоснабжение восстановлено.
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