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В Казани семья в квартире отравилась угарным газом

Об этом рассказали в Государственной жилищной и...

Катя Царева

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В региональной столице Татарстана семья с 15-летней дочкой отравилась угарным газом в жилье на ул. Солидарности, 26. Потерпевшим потребовалась помощь скорой. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции РТ.

В акте осмотра компании «СК Клим Сервис» говорится, что одна из причин отравления - неграмотное использование газовой колонки.

В ведомстве сообщили, что за месяц до случившегося эксперты в квартире проверяли состояние дымохода и вентиляционных каналов.

После отравления снова было проверено оборудование: засоров и завалов не найдено. В момент чрезвычайного происшествия окно было закрыто и работала система принудительной вентиляции, что стало причиной отравления. Известно, что эту систему отключили сами жители. В настоящее время газоснабжение восстановлено.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске погиб 37-летний рабочий.

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