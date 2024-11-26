Новости России
· 16+ · Служба новостей

Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился вдвое

Банк ДОМ.РФ по состоянию на 1 ноября занял 12-е...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

Банк ДОМ.РФ по состоянию на 1 ноября занял 12-е место по объему пассивов в рэнкинге аналитической компании Frank RG, подвинувшись на 3 позиции по сравнению с октябрем.

Портфель пассивов банка составил 376 млрд рублей, увеличившись к прошлому году почти вдвое. Портфель срочных вкладов превысил 285 млрд рублей – больше, чем в прошлом году более чем в 2 раза. Это превышает темп роста рынка в полтора раза.

«Банк ДОМ.РФ показал отличные результаты, сберегательные продукты с начала года открыли более 145 тыс. клиентов, количество вкладчиков в банке увеличилось к прошлому году в 2,3 раза.», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Розничная клиентская база Банка ДОМ.РФ по состоянию на ноябрь составила около 1,3 млн человек, с начала года показатель вырос почти на 20%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Важное в РТ

20 часов назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

как называется сетка для вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости России

3 дня назад

Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

заправка холодильников фреоном на дому цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержаны 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году

Новости Татарстана

22 часа назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Казани

час назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Интересное в Казани

23 часа назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Татарстана

2 часа назад

В Тукаевском суде задержали мужчину с травматом

Новости Татарстана

2 часа назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник
За самовольную замену газового счетчика челнинк...
Новости Татарстана
6 часов назад

За самовольную замену газового счетчика челнинка получила максимальный штраф

Новости Казани

2 часа назад

27 ноября в домах Казани вода может приобрести зеленый цвет

Новости Казани

3 часа назад

Содержание 5 районов Казани обойдется в миллиарды рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани закрыли школу-интернат №4 из-за случая кори
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать