Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился вдвое
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Банк ДОМ.РФ по состоянию на 1 ноября занял 12-е место по объему пассивов в рэнкинге аналитической компании Frank RG, подвинувшись на 3 позиции по сравнению с октябрем.
Портфель пассивов банка составил 376 млрд рублей, увеличившись к прошлому году почти вдвое. Портфель срочных вкладов превысил 285 млрд рублей – больше, чем в прошлом году более чем в 2 раза. Это превышает темп роста рынка в полтора раза.
«Банк ДОМ.РФ показал отличные результаты, сберегательные продукты с начала года открыли более 145 тыс. клиентов, количество вкладчиков в банке увеличилось к прошлому году в 2,3 раза.», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Розничная клиентская база Банка ДОМ.РФ по состоянию на ноябрь составила около 1,3 млн человек, с начала года показатель вырос почти на 20%.
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