Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился вдвое

Банк ДОМ.РФ по состоянию на 1 ноября занял 12-е место по объему пассивов в рэнкинге аналитической компании Frank RG, подвинувшись на 3 позиции по сравнению с октябрем.

Портфель пассивов банка составил 376 млрд рублей, увеличившись к прошлому году почти вдвое. Портфель срочных вкладов превысил 285 млрд рублей – больше, чем в прошлом году более чем в 2 раза. Это превышает темп роста рынка в полтора раза.

«Банк ДОМ.РФ показал отличные результаты, сберегательные продукты с начала года открыли более 145 тыс. клиентов, количество вкладчиков в банке увеличилось к прошлому году в 2,3 раза.», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Розничная клиентская база Банка ДОМ.РФ по состоянию на ноябрь составила около 1,3 млн человек, с начала года показатель вырос почти на 20%.