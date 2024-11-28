В Татарстане 28 ноября ожидаются туман и -13 градусов

Уже сегодня, 28 ноября 2024 года, в Республике Татарстан прогнозируется облачная погода с прояснениями. В регионе ожидаются снег и морось. Об этом рассказали в Гидрометцентре субъекта.

В некоторых районах метеорологи сообщают о появлении тумана, гололеда и ветра.

Ночью может быть от −10 до −5 градусов, а в отдельных местах до −13 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше 0 градусов, в регионе ожидается от −5 до 0, на дорогах есть вероятность появления гололеда.

Ранее мы писали о том, что до конца текущего года в столице Республики Татарстан планируют открыть Московский рынок после обновления. Об этом рассказали в администрации Казани. В настоящее время территория заполнена на 75%.

После ремонта место будет социально-культурной площадкой, на которой начнут проводиться самые разные мероприятия.