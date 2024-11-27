5 пьяных мужчин на авто влетели в дерево в Бавлах
Регион116 Казань | Region116 Kazan
В Бавлах РТ легковушка на скорости влетела в дерево. Момент дорожного происшествия попал на видео, которое появилось в соцсети.
На кадрах можно увидеть, что автомобиль на высокой скорости попадает в дерево около учебного заведения. По предварительной информации, водитель был в пьян. В настоящее время он лежит в реанимации.
Человек, который находился на переднем сиденье, тоже попал в больницу. 3 пассажиров, которые также сидели в машине — скрылись. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали о том, что в результате столкновения автомобиля ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека. В настоящее время началась проверка, итоги которой контролируют сотрудники ведомства.
Сотрудники Государственной автомобильной инспекция МВД по Татарстану призывают соблюдать правила дорожного движения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец