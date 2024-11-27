5 пьяных мужчин на авто влетели в дерево в Бавлах

В Бавлах РТ легковушка на скорости влетела в дерево. Момент дорожного происшествия попал на видео, которое появилось в соцсети.

На кадрах можно увидеть, что автомобиль на высокой скорости попадает в дерево около учебного заведения. По предварительной информации, водитель был в пьян. В настоящее время он лежит в реанимации.

Человек, который находился на переднем сиденье, тоже попал в больницу. 3 пассажиров, которые также сидели в машине — скрылись. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали о том, что в результате столкновения автомобиля ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека. В настоящее время началась проверка, итоги которой контролируют сотрудники ведомства.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция МВД по Татарстану призывают соблюдать правила дорожного движения.