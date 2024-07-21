Добро пожаловать в "Школу бокса № 1″ — место, где формируются чемпионы и закаляется характер!

Школа, основанная в 2016 году, расположена в самом сердце Московского района, всего в нескольких шагах от метро «Яшьлек». За 8 лет работы тренеры подготовили сотни спортсменов, от самых маленьких до взрослых, возраст которых варьируется от 5 до 60 лет. Ученики гордятся своими достижениями и успехами, здесь каждый тренируется под руководством опытного тренера — кандидата в мастера спорта по боксу, который совершенствует свои навыки с 2008 года.

Преимущества:

— Тренировки проводятся в небольших группах

— Круглогодичный набор в группы

— Индивидуальный подход: Каждый ученик получает внимание и заботу, независимо от уровня подготовки

— Профессиональная подготовка

— Закалка характера: не только учат боксу, но и развивают дисциплину, уверенность в себе и командный дух.

Готовы сделать первый шаг к своей цели?

Запишите ребенка на пробное занятие уже сегодня! «Школа бокса № 1" — месте, где тело и дух становятся сильнее с каждой тренировкой!