Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября

Уже в пятницу, 28 ноября 2024 года, на стадионе «Трудовые резервы» будет открыт каток. Посетители смогут взять коньки на время или прийти со своими.

Для местных жителей и гостей города специалисты организуют праздничную программу, в которой можно получить призы. Об этом рассказали в комитете физкультуры и спорта.

Пункт проката начнет работать с 17:30, а развлекательная программа ожидается с 18:00. Напомним, стадион «Трудовые резервы» располагается в парке имени Горького.

По информации мэрии Казани, всего в зимний период жителям будут доступны больше 100 катков, в том числе хоккейные места, ледовые дворцы и т.д..

Ранее мы писали о том, что в Новошешминском районе уже весной следующего года начнется возведение молочного комплекса и селекционного центра.

Об этом сообщил руководитель района Вячеслав Козлов в рамках Муниципального часа».