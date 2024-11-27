Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября
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Уже в пятницу, 28 ноября 2024 года, на стадионе «Трудовые резервы» будет открыт каток. Посетители смогут взять коньки на время или прийти со своими.
Для местных жителей и гостей города специалисты организуют праздничную программу, в которой можно получить призы. Об этом рассказали в комитете физкультуры и спорта.
Пункт проката начнет работать с 17:30, а развлекательная программа ожидается с 18:00. Напомним, стадион «Трудовые резервы» располагается в парке имени Горького.
По информации мэрии Казани, всего в зимний период жителям будут доступны больше 100 катков, в том числе хоккейные места, ледовые дворцы и т.д..
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