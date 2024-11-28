Специалист АО «Транснефть – Прикамье» победил в республиканском конкурсе в сфере качества продукции и услуг

Инженер по метрологии АО «Транснефть – Прикамье» Айрат Бухарин одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» - в ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Специалист предприятия стал лидером в инфраструктурной номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг», продемонстрировав лучший результат среди участников состязания в подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2024 года.

Конкурсантов оценивали специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан. Победитель был определен путем оценки квалификации, профессиональной компетенции и вовлеченности в область метрологии. Учитывались также опыт работы и реализованные проекты.

«Думаю, одержать победу мне помогло отношение к профессии. Это, прежде всего, понимание значимости метрологии, выполнения точных и достоверных измерений. Благодаря таким конкурсам появляется стимул к активности в своей деятельности, приобретается опыт от общения с коллегами, желание реализовать лучшие идеи и практики», - сказал Айрат Бухарин.

В ходе церемонии награждения победителей почетная грамота была вручена инженеру по метрологии Айдару Зарипову, благодарность - начальнику участка калибровки средств измерений Венере Закирзяновой. Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» отмечены за достигнутые успехи в области метрологии и в ознаменование Всемирного дня метрологии.

Справочно:

Организаторами ежегодного конкурса являются региональное Министерство промышленности и торговли, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».