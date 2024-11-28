Новости России
· 16+ · Служба новостей

Специалист АО «Транснефть – Прикамье» победил в республиканском конкурсе в сфере качества продукции и услуг

Инженер по метрологии АО «Транснефть – Прикамье...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

Инженер по метрологии АО «Транснефть – Прикамье» Айрат Бухарин одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» - в ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Специалист предприятия стал лидером в инфраструктурной номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг», продемонстрировав лучший результат среди участников состязания в подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2024 года.

Конкурсантов оценивали специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан. Победитель был определен путем оценки квалификации, профессиональной компетенции и вовлеченности в область метрологии. Учитывались также опыт работы и реализованные проекты.

«Думаю, одержать победу мне помогло отношение к профессии. Это, прежде всего, понимание значимости метрологии, выполнения точных и достоверных измерений. Благодаря таким конкурсам появляется стимул к активности в своей деятельности, приобретается опыт от общения с коллегами, желание реализовать лучшие идеи и практики», - сказал Айрат Бухарин.

В ходе церемонии награждения победителей почетная грамота была вручена инженеру по метрологии Айдару Зарипову, благодарность - начальнику участка калибровки средств измерений Венере Закирзяновой. Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» отмечены за достигнутые успехи в области метрологии и в ознаменование Всемирного дня метрологии.

Справочно:
Организаторами ежегодного конкурса являются региональное Министерство промышленности и торговли, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

2 казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности

Новости России

20 часов назад

Дистанционный сервис Т2 получил две награды на Reforum Awards

борьба с тараканами в москве санслужба

Новости Татарстана

17 часов назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

демонтаж ванной цена за работу в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Новости Казани

22 часа назад

В Казани мужчина хотел насильно выдать дочек 18 и 20 лет замуж

Новости Татарстана

день назад

В результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека

Новости Татарстана

18 часов назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Татарстана

день назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник
Новости Татарстана
час назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Сперва мужчина хотел 10 млн рублей, однако он с...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются туман и -13 градусов

Новости России

день назад

Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 27 ноября на Краснококшайской сбили 62-летнего мужчину

Новости Казани

17 часов назад

Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября
Промышленный альпинист упал с высоты 4 метров н...
Новости Татарстана
19 часов назад

Промышленный альпинист упал с высоты 4 метров на производстве в Зеленодольске

Новости Казани

18 часов назад

В Казани семья в квартире отравилась угарным газом

Новости Татарстана

19 часов назад

5 пьяных мужчин на авто влетели в дерево в Бавлах

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются гололед и туман
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни