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Дыхание Арктики накроет Россию в новогоднюю ночь: синоптики сказали чего ждать

Дыхание Арктики накроет Россию в новогоднюю ночь: синоптики сказали чего ждать

ok.ru

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Россиян предупреждают, что грядущая новогодняя ночь будет по-настоящему морозной, сообщает realnoevremya.ru.

Согласно прогнозу профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, ночь с 31 декабря на 1 января жителей Республики Татарстан ожидает небольшой снег и несильный мороз, однако к вечеру первого дня в новом году ситуация изменится, и столбики термометров начнут стремительно сползать вниз.

Данная климатическая перемена объясняется тем, что на центральную часть Российской Федерации надвигается арктический холодный возраст.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха в новогоднюю ночь снизится до минус 10 градусов, а в понедельник станет еще холоднее: днем столбики термометров будут демонстрировать от минус 12 до минус 15 градусов, а ночью 16-17 градусов ниже нуля.

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