Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

После официального одобрения многоженства для мусульман, совет улемов Духовного управления мусульман России объявил о новых правилах, которые позволят мусульманским мужчинам заключать до четырех браков.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что такие браки возможны при строгом соблюдении определенных условий.

Критерии для многоженства: Разрешение на дополнительные браки выдается в случаях, когда существующая супруга не может иметь детей из-за здоровья, или если она достигла возраста, когда деторождение невозможно. Также важно, чтобы муж обеспечивал равное содержание и жилье каждой жене.

Обязанности мужа: Мужчины, желающие вступить в многоженство, должны уведомить свою первую жену о своих намерениях. В случае вступления в брак с женщиной, имеющей детей, муж обязан их усыновить.

Правовые и социальные аспекты: Предложение вызвало обширные дебаты о его влиянии на права женщин и возможных социальных последствиях, особенно учитывая сложность обеспечения равенства внутри многоженных семей.

Реакция общественности и критический взгляд:

Критика от правозащитников: Многие выразили опасения по поводу воздействия полигамии на женщин и их благополучие, указывая на потенциальное нарушение их прав.

Пример Ивана Сухова: Случай москвича Ивана Сухова, который воспитывает 14 детей в условиях крайнего перенаселения, поднял вопросы о надзоре за соблюдением стандартов жизни в полигамных семьях.

Новые регуляции вносят значительные изменения в практику семейных отношений среди мусульман России. Важно, чтобы дальнейший диалог и законодательный процесс учитывали как культурные традиции, так и необходимость защиты прав всех участников, сообщает lenta.ru.