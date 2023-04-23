С 24 апреля разработчики WhatsApp решили прекратить поддержку приложения в старых версиях операционной системы - кого это коснется

Мессенджер WhatsApp, пользующийся популярностью в России, решило ввести новое правило для всех пользователей. Разработчики в скором времени прекратят поддержку многих версий. Доступ к ним перекроют уже с 24 апреля, передает PRIMPRESS.

Это коснется обладателей гаджетов на базе операционной системы Android. Отмечается, что в WhatsApp решили прекратить поддержку своего приложения на тех устройствах, где установлена версия ОС ниже 5.0. То есть все версии, которые были выпущены до нее и, соответственно, старее, будут теперь несовместимы с популярным мессенджером.

И уже с 24 апреля приложение начнет требовать установку Android 5.0. А если владелец смартфона не сможет обновить свою операционную систему до требуемого уровня, к этому приложению и ко всем чатам, а также к истории переписок больше не будет доступа.

Новое изменение решено ввести для того, чтобы специалисты могли сосредоточиться на поддержке более новых версий приложения, сделав их более безопасными. Для многих это может стать проблемой, ведь далеко не на всех устройствах можно будет установить такое обновление. В итоге многим придется покупать новый телефон, чтобы WhatsApp заработал вновь. Но вся история аккаунта в таком случае будет уже потеряна.