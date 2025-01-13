Достаю пуховик из стиральной машины как новенький: умелые хозяйки стирают куртки дома без страха

С приходом холодов многие из нас достают зимние пуховики, которые могут нуждаться в освежении после долгого хранения.

Хотя многие предпочитают сдавать пуховики в химчистку, умелые хозяйки знают, как эффективно и безопасно постирать их прямо дома, сэкономив время и деньги.

Подготовка к стирке пуховика

Перед стиркой важно тщательно проверить ярлык с указаниями производителя по уходу за изделием. Необходимо убедиться, что пуховик можно стирать в воде, а также проверить наличие инструкций относительно температуры воды и типа моющего средства. Важно также опорожнить все карманы и застегнуть все молнии.

Выбор моющего средства и режима стирки

Для стирки пуховиков рекомендуется использовать специальные моющие средства для деликатных тканей или жидкие средства для стирки шерсти и шелка, которые мягко воздействуют на ткань и наполнитель.

Избегайте порошков, содержащих отбеливатели или агрессивные химикаты. На стиральной машине следует выбрать режим для деликатной или ручной стирки с температурой воды не выше 30C.

Стирка пуховика

Пуховик лучше стирать отдельно от другой одежды. Для сохранения формы и равномерного распределения пуха можно добавить в барабан несколько теннисных мячиков. Эти мячики помогут в процессе стирки равномерно распределять пух, не давая ему сбиваться в комки.

Сушка пуховика

После стирки пуховик необходимо тщательно прополоскать и аккуратно отжать без скручивания. Сушить пуховик рекомендуется в горизонтальном положении на сушилке, избегая прямых источников тепла и солнечных лучей, которые могут повредить ткань. Регулярно взбивайте и переворачивайте пуховик в процессе сушки для равномерного восстановления его формы.

Стирка пуховика дома — это не только экономия средств, но и возможность ухаживать за любимой вещью с особой тщательностью. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить ваш пуховик в отличном состоянии на долгие годы.