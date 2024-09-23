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Дороги в одной из провинций ЮАР были заблокированы из-за снегопада

Снегопады, достигшие восьмого уровня опасности,...

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Снегопады, достигшие восьмого уровня опасности, обрушились на провинцию Квазулу-Натал в Южной Африке, вызвав серьезные нарушения в повседневной жизни региона. Согласно последним данным, многие автомобильные дороги оказались заблокированы, что привело к длительным пробкам и значительным задержкам в передвижении.

В ответ на сложившуюся ситуацию, местные власти организовали на дорогах полевые кухни и начали раздачу одеял замерзающим водителям и пассажирам, оказавшимся в ловушке непогоды. Эти меры стали частью широкомасштабных усилий по обеспечению безопасности и поддержке пострадавших от снегопадов.

К сожалению, не все истории имеют счастливый исход. Как сообщает местный информационный портал IOL, произошел трагический инцидент: пассажир такси скончался по пути в больницу от переохлаждения после того, как ему стало плохо и была вызвана скорая помощь.

Снегопады также привели к отключению электричества и водоснабжения в некоторых районах, что создало дополнительные трудности для местных жителей. Экстренные службы активно работают над восстановлением инфраструктуры, однако предупреждают, что полное восстановление может занять несколько дней из-за продолжающейся непогоды.

Эти неожиданные снегопады в регионе, известном своими теплыми зимами, стали настоящим испытанием для местных властей и жителей, подчеркивая важность готовности к экстремальным погодным условиям и эффективности системы мгновенного реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает interfax.ru.

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