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До +30 градусов: синоптики предупредили о возвращении адовой жары. Она наступит уже со дня на день

В ближайшую неделю жители Москвы столкнутся с н...

fotokto.ru

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В ближайшую неделю жители Москвы столкнутся с непостоянной погодой, которая обещает как дождливые, так и солнечные дни. По прогнозам синоптиков, большая часть недели будет холодной и дождливой, но с приятным исключением в середине.

Детали Прогноза

С начала недели, с понедельника по среду, в столице ожидается прохладная погода с дождями и порывистым северным ветром. Температуры будут колебаться в пределах +13 до +22 градусов, придавая началу августа осенний оттенок.

Исключением станет четверг, 15 августа, когда москвичи смогут насладиться единственным солнечным днем этой недели. Ожидается, что это будет короткая передышка от осадков и холода.

Возвращение Дождей

К пятнице, 19 августа, дожди вернутся с новой силой, возможно, превзойдя уровень осадков предыдущих дней. Но к выходным погода начнет улучшаться. Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье температура поднимется до комфортных +28 градусов. При этом ветер сменит направление на западное, что добавит теплых порывов в московский климат.

Потепление в Предстоящие Дни

На следующей неделе столичный регион может ожидать резкое потепление до +33 градусов. Это станет приятным завершением летних месяцев, предвещая более теплые и солнечные дни.

Эти переменчивые погодные условия напоминают жителям столицы о необходимости быть готовыми к любым капризам природы. Теплая одежда и зонт должны быть под рукой, чтобы комфортно переждать холодные и дождливые дни, в то время как легкая одежда пригодится в теплые выходные.

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