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До +30 градусов: синоптики предрекли возвращение адовой жары. Она ударит со дня на день

Москва готовится к переменчивой погодной неделе...

bangkokbook.ru

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Москва готовится к переменчивой погодной неделе, которая обещает быть полной сюрпризов, начиная с прохладных дождливых дней и заканчивая неожиданным теплом. Несмотря на кратковременное появление солнца в четверг, 15 августа, большую часть времени столицу ожидает ненастная погода.

Подробности прогноза на предстоящие дни

С понедельника по среду (12-14 августа) москвичей ждет настоящий осенний антураж: дожди, порывы сильного северного ветра и температура воздуха, которая не поднимется выше +22 градусов. Особенно прохладно будет в ночные и утренние часы, когда столбики термометров могут опуститься до +13 градусов.

Четверг принесет кратковременное облегчение и ясное небо, однако не стоит спешить убирать зонты — уже в пятницу, 19 августа, дожди вернутся с новой силой, обещая стать самыми сильными за всю неделю. По прогнозам метеорологов, количество осадков в этот день может стать рекордным для текущего месяца.

Выходные: тепло возвращается

К выходным погода в Москве существенно улучшится. Температура воздуха начнет расти, достигнув +28 градусов. Смена ветра на западный принесет в столицу теплые и сухие порывы, благодаря чему воздух прогреется, и город сможет насладиться приятной погодой.

Следующая неделя: жара приходит в город

На следующей неделе москвичей ожидает настоящее летнее потепление. Температура может достигнуть +33 градусов, что будет значительным отклонением от обычных погодных условий для этого времени года. Этот температурный всплеск предоставит идеальную возможность насладиться летними радостями, не выезжая за пределы города.

Заключение

Несмотря на капризы погоды, москвичам стоит готовиться к разнообразной неделе, которая включает в себя как резкие перепады температур, так и динамичные изменения в атмосферных явлениях. Оставайтесь в курсе последних погодных обновлений и планируйте свои активности с учетом этих изменений.

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